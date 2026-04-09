Bénin : forte mobilisation en faveur de Wadagni et Talata à Cotonou

Ce rassemblement, dirigé par El-Hadj Abdoul Gafari Malehossou, a permis à Zohoungbogbo de souligner que la campagne électorale ne devrait pas se limiter à des slogans. Pour lui, celui-ci doit offrir une opportunité aux citoyens de s’identifier à la vision des candidats. Il a défendu l’idée que Wadagni et Talata représentent une continuité institutionnelle, alimentée par des années d’expérience gouvernementale, marquées par des réformes significatives et une stabilité politique reconnue dans la région.

Selon l’orateur, le parcours des deux candidats est caractérisé par une engagement durable envers l’État et une absence de controverses majeures, renforçant ainsi la confiance du public, un aspect crucial pour les électeurs africains. Zohoungbogbo a également proposé une analyse du scrutin à venir, affirmant qu’il ne doit pas se focaliser uniquement sur les individus, mais plutôt sur la question de la continuité ou de l’incertitude politique.

Il a exprimé sa conviction que l’élection de Romuald Wadagni à la présidence, accompagné de Mariam Chabi Talata en tant que vice-présidente, assurerait une continuité bénéfique, tout en apportant un nouvel élan aux réformes et aux politiques publiques. À l’attention des jeunes, Zohoungbogbo a mis en avant l’importance de la formation et du développement des compétences pour tirer avantage des défis à venir.

Des responsables communautaires présents ont également réaffirmé leur volonté de mobiliser les fidèles et les membres de leurs organisations respectives pour une participation active au scrutin, considérée comme un acte de citoyenneté essentiel pour la stabilité et l’avenir du pays.