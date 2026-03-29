Bénin : Florence Kingbo est apparemment normale, affirme son avocat

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a ordonné, le 24 mars 2026, une expertise psychiatrique concernant Florence Kingbo. Son avocat, Maître Aboubacar Baparapé, assure que sa cliente donne généralement l’impression d’être en état normal et souligne que l’ordonnance a été rendue lors d’une audience à laquelle elle n’était pas présente, sans que la défense en ait été préalablement informée.

Interrogé le 29 mars 2026 par le média Madame Actu, l’avocat a décrit une personne dont le comportement varie entre des moments d’échanges et d’humour alternant avec des épisodes qu’il qualifie d’inexplicables et durant lesquels elle semble bouleversée.

Maître Baparapé a dit ne pas réduire ces manifestations à une simple folie et a évoqué, sans trancher, la difficulté à déterminer s’il s’agit d’un trouble médical ou d’une interprétation culturelle. Selon lui, lors de leurs rencontres régulières, Florence Kingbo oscille entre une apparente normalité et des phases où elle paraît « différente ».

Le conseil a ajouté qu’il rend visite à sa cliente au moins une fois par semaine. Le père de la prévenue a fourni un certificat médical établi avant son interpellation et multiplie lui aussi les visites, qui, selon l’avocat, contribuent à lui apporter du réconfort.

Expertise psychiatrique et calendrier judiciaire

L’examen demandé par la CRIET doit être effectué au Centre Jacquot. La juridiction a renvoyé l’étude du dossier au 2 juin 2026, date à laquelle elle disposera du rapport d’expertise psychiatrique destiné à évaluer l’existence éventuelle de troubles susceptibles d’altérer la responsabilité pénale