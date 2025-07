Bénin – Fin de la 1ère session ordinaire: 10 lois et 14 décrets adoptés

L’Assemblée nationale du Bénin a clôturé, jeudi 17 juillet 2025, sa première session ordinaire de l’année sur un bilan jugé « riche et productif » par le porte-parole du président Louis Gbèhounou Vlavonou, Vitali Boton.

C’est à l’occasion d’un dîner de presse à la Villa Reynette de Porto-Novo que les réalisations de la 9ᵉ législature ont été présentées, en présence de plusieurs membres de l’administration parlementaire.

Une production législative soutenue

Ouverte le 10 avril 2025, la session s’est tenue conformément aux dispositions constitutionnelles. Elle a été marquée par l’adoption de dix lois ordinaires, deux résolutions et quatorze décrets de ratification d’accords de financement. Les textes adoptés couvrent une pluralité de domaines: nationalité, identification, environnement, microfinance, politique migratoire, planification à long terme, et justice constitutionnelle.

Parmi les lois marquantes, figure celle portant vision nationale de développement à l’horizon 2060, ainsi que la loi modifiant le cadre légal du pipeline d’exportation Niger-Bénin. Les résolutions ont permis la mise en place d’une commission d’enquête sur l’accès à l’eau et à l’électricité à Parakou, et une modification du règlement intérieur.

Les ratifications concernent des accords avec plusieurs partenaires techniques et financiers dont la BOAD, la BID, l’AFD, ou encore le FIDA, avec un accent sur l’alimentation scolaire, les infrastructures, l’énergie et la nutrition.

Un contrôle parlementaire sur le terrain

Aucune question orale ou écrite n’a été débattue en plénière, ce que le porte-parole a justifié par un recentrage stratégique du contrôle parlementaire vers des missions de terrain. Des délégations de députés se sont rendues sur divers sites pour évaluer les politiques publiques, suivre l’exécution de projets, et écouter les populations, notamment dans les zones de sécurité sensibles.

Le Caucus des femmes parlementaires a, de son côté, mené des actions spécifiques dans les marchés modernes, traduisant une attention particulière portée à la dimension genre dans la gouvernance.

Une diplomatie parlementaire renforcée

La session a également été marquée par la participation du Bénin à deux rendez-vous internationaux majeurs : le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), et la 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’APF. Ces rencontres ont renforcé la position du pays dans les enceintes parlementaires francophones et numériques.

Plusieurs accords de coopération ont été établis, notamment avec le Parlement du Nigeria et la Cour des comptes du Bénin, pour renforcer la formation, la reddition de comptes et l’audit public.

L’installation des membres de la 4ᵉ mandature du Parlement des jeunes du Bénin a également témoigné de l’ouverture de l’institution à une démocratie inclusive.

Presse et transparence institutionnelle

Le président Vlavonou a salué la presse béninoise pour sa contribution à la vie démocratique. Il a toutefois déploré la situation de certains organes ayant perdu leur reconnaissance légale auprès de la HAAC, les invitant à régulariser leur statut afin de continuer à collaborer avec l’institution parlementaire.

Un Parlement modernisé et plus proche des citoyens

Sous la direction de Louis Gbèhounou Vlavonou, en poste depuis près de sept ans, l’Assemblée nationale affirme une nouvelle identité fondée sur la rigueur, la transparence et la proximité avec les citoyens. Le dynamisme de la 9ᵉ législature et la coordination efficace avec les partenaires médiatiques contribuent à asseoir une gouvernance parlementaire plus ouverte et plus respectée, a fait remarquer le porte parole.