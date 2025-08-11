PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin - Faux enlèvement : après Flapacha Premier, le tiktokeur Jérémy Degamer mis aux arrêts

Bénin – Faux enlèvement : après Flapacha Premier, le tiktokeur Jérémy Degamer mis aux arrêts

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
2 min.
Flapacha Premier et jérémy Degamer Comédien
Flapacha Premier et jérémy Degamer Comédien
- Publicité-

Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a interpellé le tiktokeur béninois Jérémy Degamer, déjà recherché pour un contenu jugé immoral, après un faux enlèvement simulé avec Flapacha Premier. Les deux influenceurs sont accusés d’avoir orchestré cette mise en scène pour susciter des dons et accroître leur audience.

Le feuilleton qui secoue la communauté TikTok au Bénin prend une nouvelle tournure. Après l’arrestation de Flapacha Premier le 8 août 2025, c’est au tour de Jérémy Degamer d’être interpellé par le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN).

Selon un communiqué du CNIN, cette arrestation fait suite à un signalement de la plateforme TikTok pour la diffusion de deux vidéos montrant tour à tour un enlèvement et des violences supposées sur la personne de Jérémy Degamer.

Un faux enlèvement

Les premières investigations révèlent que les deux créateurs de contenus auraient minutieusement mis en scène cet enlèvement fictif et la prétendue séquestration qui a suivi. L’objectif était de récolter des contributions financières via des diffusions en direct, en se présentant comme victimes d’une situation dramatique. L’affaire aurait rapidement attiré l’attention de TikTok et des autorités béninoises, qui y ont vu une potentielle escroquerie en ligne.

En plus de ce nouveau dossier, Jérémy Degamer était déjà recherché pour un précédent incident. Selon le CNIN, il est recherché pour la publication d’un live jugé immoral, dans lequel il se livrait à des gestes obscènes. Cette situation aggrave sa position face à la justice, à laquelle lui et Flapacha Premier seront prochainement présentés.

CNIN Flapacha Premier et jérémy Degamer Comédien
CNIN Flapacha Premier et jérémy Degamer Comédien

Un « buzz » qui vire au scandale

Dans une vidéo publiée après l’arrestation de son acolyte, Jérémy Degamer reconnaît que tout n’était qu’une supercherie. « Ce que moi et Flapacha on a fait, c’est du buzz, c’est pas les choses sérieuses, c’est amusement et on a fait pour gagner des abonnés », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il se portait bien et qu’il n’avait subi aucune violence.

- Publicité-

De son côté, le CNIN met en garde la population contre les collectes de fonds aux origines douteuses et rappelle que les créateurs de contenus sont pleinement responsables de leurs publications devant la loi. Le Centre invite également les citoyens à s’informer régulièrement sur ses canaux officiels pour repérer les nouvelles formes d’arnaques en ligne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA dévoile le calendrier électoral

Bénin

Lutte contre la corruption: la BOAD et le HCPC du Bénin scellent un partenariat stratégique

Mali

Face à la CEDEAO, comment l’AES s’impose comme une alternative pour la stabilité régionale

Bénin

Bénin: la journée du vendredi 15 août 2025 déclarée fériée, chômée et payée

Bénin

Bénin : décès de journaliste Wenceslas Ahouangnimon, journaliste à Bénin TV

Togo

Togo: la consommation de la tomate concentrée Tasty Tom interdite, son retrait sans délai exigé

Mali

Mali: vague d’arrestations dans l’armée, deux généraux parmi les interpellés

Bénin

Bénin: Janvier Yahouédéou revient sur les raisons de sa rupture avec Boni Yayi

Bénin

« J’ai failli mettre Boni Yayi en prison », Janvier Yahouédéou

Bénin

Bénin: le Conseil national de l’éducation veut intégrer le numérique et l’IA dans l’enseignement

VOIR TOUS LES FLASHS