Bénin et Nigeria : coopération sécuritaire transfrontalière contre le terrorisme en préparation

Le Bénin et le Nigeria vont officialiser un partenariat dans le domaine de la sécurité afin de s’attaquer aux groupes armés qui sévissent le long de leur frontière commune.

Des officiers supérieurs responsables des opérations antiterroristes des deux pays se sont retrouvés à Cotonou le 27 février 2026 pour poser les bases de cette coopération bilatérale.

La France, invitée à soutenir cette démarche, a pris part aux échanges pour accompagner la mise en route de ce dispositif conjoint.

Les autorités cherchent avant tout à coordonner leurs moyens et à mutualiser leurs efforts pour rendre la lutte contre l’extrémisme violent plus efficace sur les axes frontaliers concernés.

Vers une coordination opérationnelle renforcée

Lors de la réunion, les participants ont évoqué la nécessité d’instaurer des mécanismes concrets — échanges de renseignements, synchronisation des opérations et appuis logistiques — afin de couper les voies de passage et d’affaiblir les réseaux armés transfrontaliers.

Des travaux techniques et des rencontres de suivi doivent désormais traduire ces intentions en dispositifs opérationnels, avec l’ambition de réduire durablement les menaces pesant sur les populations riveraines.