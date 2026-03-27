Bénin: Éric Houndété et 21 cadres des Démocrates suspendus après leur soutien à Romuald Wadagni

Le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé vendredi 27 mars la suspension de 22 de ses responsables, dont Éric Houndété et plusieurs figures de la formation.

Cette décision selon les informations de Africaho, fait suite au soutien public apporté par ces cadres à la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, en contradiction avec la position adoptée par le Conseil national du parti.



Dans sa décision, le parti a estimé que plusieurs responsables « se sont livrés à des déclarations publiques de soutien à un duo candidat à l’élection présidentielle en violation flagrante de la décision du Conseil national ordinaire du 22 mars 2026 ». C’est donc en application de cette règle interne que 22 cadres ont été suspendus et temporairement exclus de toutes les instances du parti.



Parmi les personnes sanctionnées figurent outre Éric Houndété, l’ancien ministre Saliou Akadiri, Réné Bagougou, Aboumon Philippe, Karim Goundi, Tchodo Abdoulaye, Sognon Rosalie et Jude Lodjou, ce dernier étant un candidat recalé à la présidentielle.



Cette sanction traduit l’intensification des tensions internes au sein du principal parti d’opposition au Bénin, qui traverse une période particulièrement délicate depuis plusieurs semaines.

La formation n’avait pas réussi à présenter de candidat à l’élection présidentielle en raison de difficultés liées au parrainage, laissant une partie de ses dirigeants dans un désaccord ouvert sur la stratégie à adopter pour la saison électorale.



Pour les instances dirigeantes des Démocrates, la suspension intervient dans un souci de discipline interne et de respect des décisions prises collégialement par les organes du parti. Pour les responsables sanctionnés, le soutien à Romuald Wadagni s’inscrit dans une logique politique distincte, qu’ils avaient exprimée publiquement au nom de regroupements ou de plateformes politiques avant cette mesure.



La décision de suspension est susceptible de renforcer les divisions internes et de poser de nouvelles interrogations sur l’avenir de cette formation.