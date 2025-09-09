Bénin – Élections générales 2026: les béninois de la diaspora peuvent modifier leurs centres de vote sur eservices.anip.bj

- Advertisement -

Le ministère des Affaires étrangères a lancé une nouvelle étape dans l’enrôlement des Béninois de la diaspora en vue des élections générales de 2026. Les citoyens vivant à l’étranger peuvent désormais vérifier ou modifier leurs centres de vote via la plateforme en ligne de l’ANIP.

Dans la perspective des élections générales prévues en 2026, le gouvernement béninois renforce son dispositif d’inclusion des citoyens vivant hors du territoire national. Depuis quelques semaines, les membres de la diaspora sont invités à confirmer ou modifier leurs centres de vote afin de prendre part au scrutin.

La procédure est simplifiée grâce à la plateforme eservices.anip.bj, où il suffit de cliquer sur la rubrique « centre de vote » et de renseigner son numéro personnel d’identification (NPI). En cas de modification, le numéro d’immatriculation consulaire est exigé. Ceux qui n’en disposent pas encore peuvent l’obtenir en ligne via le portail service-public.bj, en inscrivant « diaspora » dans la barre de recherche et en suivant les étapes indiquées.

Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les ambassades et consulats, a par ailleurs rappelé aux Béninois de l’étranger l’importance de se faire enrôler au RAVIP. Depuis le 5 août dernier, un appel leur a été adressé pour accomplir cette formalité au plus tard le 28 septembre 2025. Les représentations diplomatiques ou tout autre lieu indiqué par les autorités servent de points d’enrôlement.

Avec ce dispositif, le gouvernement entend garantir la pleine participation des Béninois de la diaspora aux échéances électorales.