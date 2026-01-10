Bénin – Élections couplées du dimanche: frontières, marchés et débits de boissons fermés

Dans le cadre des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, les autorités béninoises ont pris une série de mesures visant à assurer le bon déroulement du scrutin et à maintenir l’ordre public sur l’ensemble du territoire.

Un communiqué officiel rendu public ce 9 janvier 2026 précise que les frontières terrestres, maritimes et aériennes seront fermées le jour du vote. Cette disposition s’applique à toutes les voies d’entrée et de sortie du pays, pour empêcher toute circulation non indispensable et garantir la sérénité du processus électoral.

Au plan national, les marchés publics et les débits de boissons devront rester fermés le 11 janvier, conformément aux instructions des pouvoirs publics. Cette mesure s’inscrit dans une logique d’ordre et de tranquillité, afin de réduire les risques de regroupements et de perturbations pouvant nuire au bon déroulement du scrutin.

Les autorités ont rappelé que ces dispositions légales sont temporaires et strictement liées aux impératifs de sécurité et d’organisation des élections. Elles rappellent également aux citoyens l’importance de respecter ces instructions dans l’intérêt général, pour permettre aux électeurs de se rendre aux urnes dans les meilleures conditions.

Le gouvernement a assuré que ces mesures seront accompagnées d’un dispositif de surveillance renforcé, coordonné avec les forces de défense et de sécurité, afin de veiller au respect des règles et d’intervenir rapidement en cas de besoin.

À quelques jours du double scrutin législatif et communal, les autorités promettent une mise en œuvre rigoureuse de ces dispositions, tout en invitant la population à faire preuve de civisme et de responsabilité.