Bénin: des centaines de poulets pourris évacués d’une poissonnerie

Des centaines de carcasses de poulets en putréfaction ont été évacuées d’une poissonnerie à Abomey-Calavi le lundi 4 août 2025, sous surveillance policière.

Ce lundi à Abomey-Calavi, dans l’enceinte d’une poissonnerie transformée malgré elle en foyer d’infection, un camion benne attendait, moteur au ralenti, pendant qu’une équipe en combinaison s’activait à sortir des centaines de carcasses de poulets en décomposition.

Le spectacle, aussi saisissant qu’alarmant, a mis un terme à des jours de supplice pour les riverains, asphyxiés par une odeur infecte. L’intervention, conduite avec rigueur, s’est déroulée sous la supervision de la Police républicaine.

Des agents du ministère de l’Élevage et du Cadre de vie étaient également sur place pour veiller au respect des protocoles sanitaires. Un cordon de sécurité a été établi pour éloigner les curieux et garantir un périmètre d’action sécurisé. « On ne pouvait plus vivre ici. L’odeur était insupportable. Enfin, on va pouvoir respirer ! », confie avec soulagement un habitant du quartier rapporté par Bip radio.

Un soulagement collectif après des mois d’angoisse

Selon les premières informations recueillies sur place par Bip radio, les carcasses se trouvaient dans une chambre froide défectueuse depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L’inaction des propriétaires ou des exploitants de la poissonnerie aurait aggravé la situation, transformant l’endroit en véritable bombe sanitaire. L’air chargé de relents nauséabonds avait fini par rendre invivable le quotidien des habitants.

Les autorités ont acheminé l’intégralité des carcasses vers le centre d’incinération de la Société de Gestion des Déchets Solides (SGDS), afin d’éliminer toute trace de contamination et prévenir une éventuelle propagation de maladies. Aucune information n’a été donnée, pour l’instant, sur déventuelles poursuites à l’encontre des responsables de la poissonnerie.

Une enquête pourrait être ouverte dans les jours à venir, pour déterminer les responsabilités dans cette affaire.