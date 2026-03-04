Bénin

Bénin: démission de Chabi Yayi du parti Les Démocrates

Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi et membre du bureau politique du parti Les Démocrates a tourné dos à la formation politique présidé par son géniteur.

Chabi Yayi, fils du président Boni Yayi
L’information a été rendue publique par Guy Mitokpè, responsable à la communication du parti Les Démocrates, à travers une publication sur sa page Facebook.
Selon cette source, Chabi Yayi a officiellement démissionné du parti Les Démocrates.

Aucune précision supplémentaire n’a été apportée, à ce stade, sur les motivations de cette décision ni sur ses éventuelles conséquences politiques.
La publication de Guy Mitokpè se limite à l’annonce du départ, sans commentaire explicatif, ni réaction officielle détaillée de la direction du parti.



