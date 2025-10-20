Bénin: décès d’un ancien ministre de Boni Yayi

L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Sabaï Katé, est décédé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre 2025, aux environs de 3 heures du matin, au Centre national hospitalier universitaire (CNHU) de Cotonou.

Selon le quotidien Fraternité, l’ancien député de la 7ᵉ législature est décédé des suites d’une longue maladie.

Membre influent du Bloc Républicain (BR), Sabaï Katé fut également maire de Banikoara, dans le département de l’Alibori, sa terre d’origine. Sa disparition intervient alors que la scène politique nationale s’active dans la perspective des élections générales de 2026.

Docteur en sciences agronomiques, Sabaï Katé a marqué à la fois le monde politique et celui de la recherche. Avant d’occuper des fonctions ministérielles, il s’est distingué dans le domaine scientifique en tant que chargé de recherche à l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et au Laboratoire d’Écologie Appliquée de l’Université d’Abomey-Calavi.

Homme de terrain, reconnu pour sa rigueur et son engagement au service du développement agricole, le Dr Katé laisse derrière lui l’image d’un serviteur de l’État discret, travailleur et respecté, dont la disparition attriste profondément le monde politique et universitaire béninois.