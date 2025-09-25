Bénin: Daniel Edah rejoint officiellement Les Démocrates et prône réconciliation et prospérité

- Advertisement -

Le président du mouvement Nous le ferons et candidat déclaré à la présidentielle de 2026, Daniel Edah, a été reçu ce jeudi en audience par l’ancien chef de l’État Boni Yayi, président du parti Les Démocrates. À l’issue de cette rencontre, il a annoncé son adhésion officielle à la formation politique de la flamme de la démocratie.

« J’ai pris mon adhésion aux Démocrates de façon officielle, parce que dans l’âme, je suis démocrate depuis que le président m’a fait l’honneur de m’impliquer dans le combat pour le recouvrement de nos libertés confisquées et la restauration de notre démocratie », a déclaré Daniel Edah.

Évoquant sa relation avec Boni Yayi, l’ancien commissaire de la CEDEAO a expliqué son geste par une fidélité morale et politique. « Le fils de retour au bercail doit voir son père pour lui dire que le voyage s’est bien passé. » Pour lui, ce ralliement n’est qu’une formalité qui consacre un engagement de longue date aux côtés de l’ancien président.

Une vision de réconciliation et de prospérité

Dans ses propos, Daniel Edah a insisté sur la nécessité de rétablir un climat de paix et de cohésion nationale car, dit-il,

« Nous allons libérer ce pays, non pas pour faire du mal à ceux qui sont là en ce moment, mais pour que tout le monde puisse vivre en paix. Il n’y aura pas de chasse aux sorcières, pas de représailles. Nous remettrons simplement tout en ordre pour que notre pays retrouve sa dignité et sa fierté. »

Il a également souligné l’urgence de desserrer la ceinture imposée aux Béninois par les difficultés économiques, en travaillant pour un « Bénin économiquement prospère et socialement stable, dans une Afrique intégrée et en plein essor ».

Une métaphore biblique pour mobiliser

Pour galvaniser ses compatriotes, le candidat a convoqué une référence biblique : « Pendant quarante jours, Goliath a terrorisé Israël, mais il a suffi d’un petit David envoyé par le roi pour le terrasser. Nous sommes encore dans cette répétition et certainement notre président, notre roi, enverra le David qui terrassera Goliath et le peuple aura la paix. »

Avec cette adhésion officielle, Daniel Edah s’installe désormais au cœur de la principale force d’opposition, marquant une étape décisive dans la recomposition politique à l’approche de l’élection présidentielle de 2026.