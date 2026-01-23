Bénin: Daniel Edah appelle à une réorganisation profonde de l’opposition après l’échec aux élections législatives

Au lendemain de la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 11 janvier 2026, confirmant l’échec du parti Les Démocrates à entrer à l’Assemblée nationale, Daniel Edah, président du mouvement Nous Le Ferons, a réagi dans un message adressé au peuple béninois, rendu public ce jeudi 22 janvier.

Prenant acte des résultats annoncés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et validés par la Cour constitutionnelle, l’acteur politique estime que cette nouvelle configuration parlementaire, marquée par le partage des 109 sièges entre les forces du système en place, est le produit d’un déficit de concertation et de cohésion au sein de l’opposition.

Daniel Edah appelle à dépasser les querelles internes et les stratégies fragmentées qui, selon lui, ont conduit à une « victoire par défaut » des partis majoritaires. Il plaide pour une restructuration inévitable et indispensable de l’opposition béninoise, fondée sur des valeurs claires, une vision politique cohérente et une offre alternative durable, détachée des logiques de personnalisation du pouvoir.

Dans son message, le président de Nous Le Ferons affirme la volonté de son mouvement de rester engagé dans le combat politique, aux côtés des forces qui refusent de renoncer, en vue d’une reconquête démocratique du pouvoir. Il évoque également la nécessité de construire une économie orientée vers la production et la transformation, capable de concilier attractivité économique et protection des travailleurs et producteurs locaux.

S’adressant aux militants découragés, aux détenus politiques et aux acteurs en exil, Daniel Edah a lancé un appel à l’espérance et à la mobilisation, estimant que la séquence actuelle s’inscrit dans un processus plus large de recomposition démocratique.

La réorganisation annoncée devrait, selon lui, s’appuyer sur un travail de terrain et une mobilisation citoyenne élargie. Des communications sont annoncées dans les prochains jours pour renforcer l’adhésion et la participation des sympathisants au sein du mouvement.

MESSAGE DE NOUS LE FERONS AU PEUPLE BÉNINOIS APRÈS LES LÉGISLATIVES DU 11 JANVIER 2026

Béninoises, Béninois,

Mes chers compatriotes,

Le passé est le lieu où plus rien ne peut être rectifié ni corrigé. Le présent, en revanche, est l’espace où les leçons tirées du passé doivent nous éclairer et nous guider pour anticiper les défis de l’avenir.

Notre mouvement, Nous Le Ferons, rassemble des femmes et des hommes engagés dans la construction d’une Nation béninoise respectueuse des droits et de la dignité de chaque citoyen, plaçant la promotion de la famille, l’amour de la patrie et la crainte de Dieu au cœur de notre engagement politique comme de la gouvernance que nous ambitionnons d’incarner.

Nous croyons à l’importance de la promotion de la famille traditionnelle africaine.

Nous sommes engagés à défendre la patrie, y compris au prix de nos vies si nécessaire.

Dans le respect de la diversité des croyances religieuses de notre pays, nous faisons le choix de placer la crainte de Dieu au cœur de l’action publique afin de relativiser la toute-puissance des dirigeants, d’humaniser le pouvoir politique et d’instaurer une gouvernance respectueuse de la souveraineté du peuple.

Embrassant un conservatisme africain enraciné, responsable et résolument tourné vers l’avenir, nous affirmons notre détermination à œuvrer pour le respect de l’Afrique dans les relations internationales.

Notre vision est celle d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor.

Nous sommes le présent.

Nous sommes l’avenir.

Au nom de Nous Le Ferons, et en mon nom propre, je tiens à rassurer tous ceux qui s’inquiètent, se sentent désespérés ou seraient sur le point d’abdiquer pour avoir la paix et le pain que les événements qui se succèdent dans la vie politique de notre pays depuis quelque temps, loin de devoir nous affoler, s’inscrivent dans le processus normal de restauration de notre démocratie.

Prenant acte des résultats des élections législatives tels qu’annoncés par la CENA et proclamés par la Cour constitutionnelle, même s’ils savent au fond d’eux-mêmes qu’ils n’ont vraiment rien gagné après s’être traités de voleurs et de tricheurs dans l’attente desdits résultats, respectueux des lois qui nous sont imposées mais convaincu que nous les déferons bientôt, je voudrais féliciter les acteurs du même système qui se sont partagés les 109 sièges grâce à une victoire par défaut obtenue par manque de concertation réelle et de cohésion des forces politiques se réclamant de l’opposition.

Cela dit, parce que le peuple continue de compter sur nous pour recouvrer son pouvoir confisqué par des réformes imposées sans dialogue et par une inflation de lois votées à pas de charge pour corriger, au fur et à mesure, leurs propres limites, nous devons nous relever et reprendre le combat, ensemble.

À tous les camarades en prison, en exil ou déjà découragés, je veux dire ceci : gardez espoir, car il fera beau.

Oui, il fera beau car il existe encore dans notre pays des citoyens déterminés à agir pour le peuple et avec le peuple. Certains s’organisent même déjà. Leur détermination nous motive à ne ni changer de position ni renier notre discours.

Nous restons donc constants dans notre engagement pour le peuple et avec le peuple.

Mes chers compatriotes,

Dans cet esprit de fidélité au peuple, je viens vous rassurer que c’est maintenant que commence la réorganisation politique en vue de la conquête démocratique du pouvoir et de la libération de notre pays.

Cette réorganisation est inévitable.

Cette réorganisation est indispensable.

Cette réorganisation se fera sur la base de valeurs claires, guidée par une vision qui en sera la boussole, et non par l’opposition à une personne.

La réorganisation politique est essentielle pour offrir à notre peuple une véritable alternative politique, dépersonnalisée, crédible et durable.

Nous sommes déterminés et résolus à jouer pleinement notre partition patriotique pour, ensemble avec les forces politiques qui ne renoncent pas au combat, redonner du sens à la démocratie béninoise et construire une économie de production et de transformation, à la fois attractive pour les investisseurs nationaux et étrangers, et respectueuse des efforts des travailleurs et des producteurs béninois dans toutes les communes de notre pays.

Je saisis cette occasion pour vous remercier chaleureusement, vous qui continuez de croire en notre vision d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor.

Vous recevrez très prochainement des communications personnalisées pour le suivi de vos adhésions via notre site internetdanieledah.com afin de prendre une part active à la réorganisation politique, ensemble avec nos partenaires actuels et futurs.

Mes chers compatriotes,

Pour conclure, retenons ceci : rien n’est perdu.

Tout ce qui semble l’être aujourd’hui n’est qu’une illusion savamment orchestrée que seuls notre manque de foi et notre inaction pourraient transformer en réalité.

Ensemble, nous le ferons.

Et il fera beau.

Dieu bénisse le Bénin.

Fait à Pahou, le 22 janvier 2026

Daniel Edah