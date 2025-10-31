Bénin – Criet : la comédienne Aurélie Guézo déposée en prison

La comédienne béninoise Aurélie Guézo. Connue pour ses rôles marquants dans les productions de la compagnie Sèmako de Pipi Wobaho et Eléphant Mouillé a été interpellée et placée en détention provisoire ce jeudi 30 octobre 2025. Elle serait impliquée dans une affaire d’escroquerie présumée liée à une carte SIM enregistrée à son nom.

Triste nouvelle pour la compagnie Sèmako de Pipi Wobaho et Eléphant Mouillé. L’une des figures emblématiques de la comédie nationale, Aurélie Guézo a été placée en détention provisoire après sa présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce jeudi. D’après les informations rapportées par Le Soleil Bénin Info, l’actrice a été arrêtée et présentée au procureur après son audition ce jeudi 30 octobre 2025.

Selon les mêmes sources, l’affaire découle d’une carte SIM que la comédienne aurait achetée pour un ami. Ce dernier s’en serait ensuite servi pour des actes d’escroquerie en ligne. C’est donc, cet achat de sim pour autrui qui place l’actrice Aurélie Guézo dans une procédure judiciaire. Une source proche de l’artiste a confirmé sa mise en détention provisoire à BENIN WEB TV dans la nuit du jeudi au vendredi 31 octobre 2025.

Une actrice légendaire aux multiples visages

Véritable icône du cinéma béninois, Aurélie Guézo s’est forgé une réputation grâce à son talent et à son jeu d’actrice exceptionnel. Présente dans de nombreuses productions de la troupe théâtrale du duo Pipi Wobaho et Éléphant Mouillé, elle a conquis le public par son interprétation souvent explosive des rôles de femme autoritaire ou manipulatrice, d’où son surnom affectueux de “La Méchante”.

“Façon elle gifle rapidement, elle est toujours l’élément perturbateur”, plaisantent souvent ses fans, admiratifs de son naturel et de son professionnalisme à l’écran. En attendant la suite de la procédure, Aurélie Guézo, légende vivante de la comédie béninoise passe sa première nuit en prison.