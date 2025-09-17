Bénin: création du Fonds d’Investissement communal (FIC)

Le Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025 a adopté la création du Fonds d’Investissement communal (FIC) et approuvé ses statuts. Cet instrument remplace le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC) et vise à doter les collectivités locales de nouveaux moyens de financement pour assurer leur mission de développement.

Avec le FIC, le gouvernement entend offrir aux communes et établissements publics intercommunaux un cadre moderne et transparent de gestion des ressources. L’objectif est de renforcer leurs capacités d’investissement et favoriser un développement équilibré du pays, en s’appuyant sur les collectivités décentralisées.

Le nouveau mécanisme permettra non seulement de mobiliser des financements innovants, mais aussi de collecter, au profit des communes, les rétrocessions de l’État issues de la fiscalité partagée. Le gouvernement mise ainsi sur une meilleure efficacité dans le transfert et l’utilisation des fonds.

Des missions élargies et un suivi renforcé

Selon les précisions du Conseil des ministres, les missions du FIC couvrent plusieurs volets : offrir des financements additionnels adaptés aux besoins des communes, garantir l’équité dans leur répartition grâce au principe de péréquation, renforcer les compétences locales en matière d’analyse et de montage de dossiers financiers, et suivre l’atteinte des objectifs de développement fixés.

Le Fonds sera également chargé d’assurer le suivi-évaluation des projets financés, afin de s’assurer de leur pertinence et de leur impact sur le développement local durable. En outre, il aura la responsabilité de collecter et gérer aussi bien les ressources internes que les principaux financements extérieurs destinés aux communes.

Toutefois, il convient de préciser que les financements directs issus des conventions particulières, comme les accords de jumelage signés entre une commune et un partenaire international, ne relèvent pas de la compétence du FIC.

- Publicité-

Enfin, au-delà de la redistribution des fonds, le FIC pourra réaliser, pour le compte des collectivités territoriales, des opérations de gestion et de placements financiers, dans une logique d’optimisation des ressources.