Bénin: construction d’infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans des localités frontalières

Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 22 octobre 2025 sous la présidence du chef de l’État Patrice Talon, a autorisé la construction d’infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans plusieurs localités frontalières du Bénin. L’objectif est de consolider la présence de l’État, d’améliorer les conditions de vie des populations et de renforcer la sécurité aux frontières.

Le gouvernement béninois veut rapprocher les services publics des populations, notamment dans les zones périphériques du pays. À travers un vaste programme de construction d’infrastructures sociales et sécuritaires, l’exécutif entend non seulement améliorer la qualité de vie dans les zones frontalières, mais aussi affirmer l’autorité de l’État dans ces espaces parfois enclavés et vulnérables.

Les travaux prévus concernent la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classes, d’aires de jeux et de centres de loisirs, ainsi que la réalisation de forages et de routes d’accès. Ces équipements, pensés de manière intégrée, visent à favoriser le développement local, en offrant aux populations des services sociaux de base de proximité.

Le projet englobe également la réhabilitation de commissariats, de logements pour enseignants et agents de sécurité, afin de garantir un cadre de travail décent et une présence permanente des forces publiques dans ces localités sensibles. Selon le gouvernement, cette initiative s’inscrit dans une démarche stratégique de lutte contre les inégalités sociales et de prévention des menaces transfrontalières.