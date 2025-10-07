Bénin: cinq nouvelles personnalités au Conseil d’Administration de PADME SA

Par décret présidentiel, le 3 septembre 2025, cinquante nouvelles personnalités ont été nommées membres du Conseil d’Administration de PADME SA, société de microfinance d’intérêt public.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du renouvellement triennal des organes de gouvernance de la structure. Parmi les cinq nouveaux représentants figurent Cyrielle Ahouandogbo Perrot, qui représentera la Présidence de la République, Hermann Orou Takou pour le ministère de l’Économie et des Finances, et Brice Russel Dansou pour le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. Koladé Okoudjou siégera pour le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, tandis que Kojori Adjinda d’Alméida complète la liste au nom de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

Objectifs et contexte

Le renouvellement intervient dans un contexte de renforcement de la gouvernance des institutions financières au Bénin. PADME SA joue un rôle crucial dans le soutien aux micros et petites entreprises (MPE), secteur jugé stratégique pour la croissance inclusive et l’emploi.

Le mandat de ces nouveaux administrateurs est fixé à trois ans, renouvelable, à compter de leur installation. Leur mission principale consistera à définir les orientations stratégiques de la société, veiller à leur application, assurer la bonne gouvernance, ainsi que la transparence dans la gestion des ressources publiques et partenaires.

Enjeux

Cette restructuration du Conseil d’administration vise à assurer une meilleure représentativité des institutions impliquées dans le développement économique, social et financier du pays. Elle doit également renforcer la crédibilité de PADME SA auprès des partenaires et des bénéficiaires, notamment dans un contexte où la microfinance est de plus en plus scrutée pour son impact réel sur les populations vulnérables.