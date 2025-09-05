Bénin: ce que Les Démocrates ont dit au cours de leur conférence

- Advertisement -

Les responsables du parti de l’opposition Les démocrates ont tenu ce vendredi un point de presse au siège de leur formation politique à Cotonou.

Au cours de ce point de presse, Les démocrates ont dénoncé des manoeuvres en cours pour les empêcher de compétir pour les élections présidentielles de 2026.

« Il nous est revenu que des manœuvres sordides sont orchestrées à l’endroit de certains députés de l’opposition dans le vil dessein de les emmener à démissionner de leur parti, à démissionner de leur poste de député à l’Assemblée nationale ou à renier totalement leur propre signature sur leur formulaire de parrainage », ont déploré les conférenciers..

Pour atteindre cet objectif, déplorent-ils, des milliards de francs cfa auraient été mobilisés pour corrompre des députés démocrates.

Selon leur dire, un accord de gouvernance serait en cours entre le parti Force cauris pour un Bénin émergent qu’ils qualifient de cheval de troie de l’exécutif et le parti Union progressiste le renouveau.

L’objectif selon Les démocrates est d’amener la Fcbe à présenter un candidat fantoche afin de rééditer l’expérience de 2019 et de 2021 en nommant un président et des parlementaires.

Les responsables du parti Les démocrates dénoncent ces manoeuvres et confirment leur intention de participer aux élections de 2026.