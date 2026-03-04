Bénin: Boni Yayi dépose sa démission du parti Les Démocrates

L’ancien président Thomas Boni Yayi a annoncé sa démission à la tête du parti Les Démocrates, selon une publication partagée par Guy Mitokpè, responsable de la communication du parti, sur sa page Facebook.

Ce message, relayé par le porte-parole du parti, signale le départ de Boni Yayi de ses fonctions de président du parti, sans davantage de précisions sur ses motifs personnels ou politiques. À ce stade, aucune autre déclaration officielle ni communiqué formel du parti n’a été publié pour détailler les raisons de cette décision ou ses implications internes.

La démission de Thomas Boni Yayi intervient dans un contexte politique national marqué par l’absence du parti à tous les postes électifs du pays.

Il iimporte de souligner que l’ancien président Boni Yayi a non seulement quitté son poste de président mais mieux, il a définitivement tourné la page de son appartenance à cette formation politique.