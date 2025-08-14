Bénin: arrestation de Marius Placide, ce tiktokeur qui frappe symboliquement des personnalités

Le créateur de contenu Marius Placide a été interpellé ce mercredi 13. août 2025 par les autorités béninoises. Connu pour ses vidéos virales où il frappe symboliquement des personnalités politiques à l’aide d’un bâton virtuel, il est accusé d’atteinte à l’image et à la réputation de ces dernières.

Le « ménage » se poursuit sur TikTok au Bénin. Après les arrestations récentes de Flapacha Premier, Jérémie Degamer et d’un jeune ayant reconnu publiquement des actes de cybercriminalité, c’est au tour de Marius Placide d’être rattrapé par la justice.

Ce créateur de contenu s’était fait connaître pour ses vidéos dans lesquelles il brandit un bâton et simule des coups sur des figures politiques, grâce à un filtre visuel disponible sur la plateforme.

Il sera présenté au procureur pour répondre de ses contenus jugés offensants et susceptibles de ternir l’image des personnalités visées.

Une série d’interpellations sur TikTok

L’affaire Marius Placide intervient dans un contexte de répression accrue des dérives sur TikTok au Bénin. Les récentes arrestations de créateurs de contenu accusés de diffamation, de mise en scène mensongère ou de cybercriminalité illustrent la volonté des autorités de mieux encadrer les usages de cette plateforme prisée des jeunes.

Pour l’heure, Marius Placide est placé en garde à vue, le temps que les enquêteurs examinent ses publications et déterminent les suites judiciaires à donner.