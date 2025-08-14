PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: arrestation de Marius Placide, ce tiktokeur qui frappe symboliquement des personnalités

Bénin: arrestation de Marius Placide, ce tiktokeur qui frappe symboliquement des personnalités

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
tiktokeuse ; tiktoker, Tiktok @ One FM
tiktokeuse ; tiktoker, Tiktok @ One FM
- Publicité-

Le créateur de contenu Marius Placide a été interpellé ce mercredi 13. août 2025 par les autorités béninoises. Connu pour ses vidéos virales où il frappe symboliquement des personnalités politiques à l’aide d’un bâton virtuel, il est accusé d’atteinte à l’image et à la réputation de ces dernières.

Le « ménage » se poursuit sur TikTok au Bénin. Après les arrestations récentes de Flapacha Premier, Jérémie Degamer et d’un jeune ayant reconnu publiquement des actes de cybercriminalité, c’est au tour de Marius Placide d’être rattrapé par la justice.

Ce créateur de contenu s’était fait connaître pour ses vidéos dans lesquelles il brandit un bâton et simule des coups sur des figures politiques, grâce à un filtre visuel disponible sur la plateforme.

Il sera présenté au procureur pour répondre de ses contenus jugés offensants et susceptibles de ternir l’image des personnalités visées.

Une série d’interpellations sur TikTok

L’affaire Marius Placide intervient dans un contexte de répression accrue des dérives sur TikTok au Bénin. Les récentes arrestations de créateurs de contenu accusés de diffamation, de mise en scène mensongère ou de cybercriminalité illustrent la volonté des autorités de mieux encadrer les usages de cette plateforme prisée des jeunes.

Pour l’heure, Marius Placide est placé en garde à vue, le temps que les enquêteurs examinent ses publications et déterminent les suites judiciaires à donner.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Comè et Lokossa: l’ANM scelle plusieurs pompes à essence pour fraude au litrage

Bénin

Bénin – Psychopathe Gate: l’ODEM condamne l’acharnement médiatique contre Angela Kpeidja

Bénin

Audit du fichier électoral: la plateforme des OSC salue la démarche et formule des recommandations

Bénin

Présidentielle 2026: Fred Adriano Houénou rencontre Bruno Amoussou dans le cadre de sa tournée de consultations

Bénin

Au Bénin, un plombier arrêté pour avoir opéré un patient

Bénin

Bénin – Examen national de Licence 2025 : la liste des candidats et les centres déjà disponibles en ligne

Bénin

Bénin: la CENA invite les députés à une séance d’échanges le 20 août

Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: Les Démocrates saluent une « petite avancée » mais maintiennent leur vigilance

Monde

Ukraine: Volodymyr Zelensky, chute et fin ?

Bénin

Cotonou: interpellé à 3h du matin dans un domicile, il se dit manipulé par les mauvais esprits

VOIR TOUS LES FLASHS