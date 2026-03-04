Bénin : après l’échec à la présidentielle, Boni Yayi abandonne Les Démocrates

L’ancien président de la République, Boni Yayi, a démissionné de la tête du parti Les Démocrates avant de quitter complètement la formation politique. Une décision inattendue qui intervient dans un contexte de fortes tensions internes.

C’est un véritable séisme politique au sein de l’opposition béninoise. Thomas Boni Yayi n’est plus président du parti Les Démocrates. L’information a été confirmée par le Secrétaire national à la Communication du parti, Dr Guy Mitokpè ce mercredi 04 mars 2026.

Selon les précisions apportées, l’ancien chef de l’État ne s’est pas seulement retiré de la présidence, il a également décidé de quitter le parti. Pour l’heure, les raisons officielles de cette double décision n’ont pas été rendues publiques.

Boni Yayi avait pris les rênes du parti en octobre 2023, à l’issue du premier congrès organisé à Parakou. Il avait alors succédé à l’ancien député Éric Houndété, premier président des Démocrates. Son arrivée à la tête du parti avait renforcé la visibilité et le poids politique de cette formation considérée comme la principale force de l’opposition.

Mais ces derniers mois, Les Démocrates ont traversé une période difficile. En octobre 2025, la désignation du duo de candidats à la présidentielle a créé de profondes divisions internes. Les choix portés sur Renaud Agbodjo et Jude Lodjou n’ont pas fait l’unanimité au sein du parti.

Le malaise s’est accentué lorsque le député Michel Sodjinou a refusé d’attribuer sa fiche de parrainage au duo désigné. Faute de parrainages suffisants, le parti a été recalé et ne pourra pas participer à l’élection présidentielle du 12 avril prochain.

La démission de Boni Yayi intervient peu après celle de son fils, Chabi Yayi, ancien Secrétaire aux relations extérieures du parti. Deux départs successifs qui fragilisent davantage la formation politique.

Figure centrale et leader moral du parti, Boni Yayi incarnait l’espoir de nombreux militants opposés au régime en place. Son départ ouvre désormais une période d’incertitude pour Les Démocrates, appelés à se réorganiser pour préserver leur place sur l’échiquier politique national.