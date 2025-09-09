Bénin – Accident à Zongo: un camion finit sa course dans une boutique à Cotonou

Un accident sans perte en vie humaine s’est produit ce lundi dans le quartier Zongo, situé dans le 5ᵉ arrondissement de Cotonou, département du Littoral.

Un camion de type « Titan » a violemment terminé sa course dans une boutique, causant d’importants dégâts matériels.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, le camion, en provenance du carrefour Étoile Rouge et se dirigeant vers le centre-ville, circulait à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée en zone urbaine. Perdant le contrôle de son véhicule, le conducteur a quitté sa trajectoire pour finir dans une boutique en bordure de route.

Fort heureusement, les occupants des lieux avaient quitté la boutique quelques instants avant l’impact, évitant ainsi un drame.

L’accident a provoqué un important embouteillage, paralysant la circulation pendant plusieurs heures sur cet axe très fréquenté. Ce n’est qu’après l’intervention des forces de sécurité que le trafic a pu reprendre progressivement.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités.