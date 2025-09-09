PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin - Accident à Zongo: un camion finit sa course dans une boutique à Cotonou

Bénin – Accident à Zongo: un camion finit sa course dans une boutique à Cotonou

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Société
- Publicité-
. .

Un accident sans perte en vie humaine s’est produit ce lundi dans le quartier Zongo, situé dans le 5ᵉ arrondissement de Cotonou, département du Littoral.

Un camion de type « Titan » a violemment terminé sa course dans une boutique, causant d’importants dégâts matériels.

Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, le camion, en provenance du carrefour Étoile Rouge et se dirigeant vers le centre-ville, circulait à une vitesse largement supérieure à la limite autorisée en zone urbaine. Perdant le contrôle de son véhicule, le conducteur a quitté sa trajectoire pour finir dans une boutique en bordure de route.

Fort heureusement, les occupants des lieux avaient quitté la boutique quelques instants avant l’impact, évitant ainsi un drame.

L’accident a provoqué un important embouteillage, paralysant la circulation pendant plusieurs heures sur cet axe très fréquenté. Ce n’est qu’après l’intervention des forces de sécurité que le trafic a pu reprendre progressivement.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Affrontements à Godomey lors d’une opération de déguerpissement: plusieurs blessés et interpellations

Bénin

Bénin: le collège d’avocats de Hugues Sossoukpè rend responsable l’Etat ivoirien de l’extradition d’un réfugié

Bénin

Bénin: les agents de police invités à la fermeté contre l’occupation de l’espace public

Bénin

Bénin: le MPL explique ce qui motive son départ du CCO

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam rejetées

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : 11 906 lieux de vote retenus

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe les règles de fonctionnement des bureaux de vote

Mali

Sahel : soupçons d’espionnage, les ONG dans le viseur des autorités

Mali

CPI: l’Afrique face au double standard de la justice internationale

Cameroun

Cameroun : au moins 04 morts dans une attaque attribuée à Boko Haram

VOIR TOUS LES FLASHS