Bénin: 498 responsables nommés dans les établissements de l’enseignement secondaire

Au Bénin, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle a procédé à la nomination de 498 responsables pédagogiques et administratifs dans les établissements de l’enseignement secondaire général, technique et professionnel.

Ces décisions ont été officialisées par un arrêté ministériel en date du 24 juillet 2025, signé par la ministre Véronique Tognifodé.

Selon le document émis après avis du Conseil national de l’éducation, ces nominations concernent l’ensemble du territoire national et interviennent à quelques semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 16 septembre 2025. L’objectif affiché est de renforcer la gouvernance des établissements en amont de la reprise des cours pour l’année académique 2025-2026.

Les postes pourvus sont variés. On dénombre notamment 154 chefs d’établissement, 95 censeurs, 22 censeurs adjoints, 112 surveillants généraux, 111 surveillants généraux adjoints, 2 chefs de service des relations extérieures et de prestation de service, ainsi que 2 chefs de bloc.

Cette vague de nominations s’inscrit dans une dynamique de structuration et de stabilisation des équipes dirigeantes dans les établissements scolaires. Elle vise également à améliorer l’encadrement pédagogique et le bon déroulement des activités scolaires dans le pays.

Liste complète de nomination

https://drive.google.com/file/d/15pdD24jg8sLhjGGLb5fCvGRCox5HCghB/view?usp=drivesdk