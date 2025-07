Bénin: 3 engins calcinés dans un accident de la route à Porto Novo

Un accident d’une rare intensité s’est produit dans la nuit du lundi 21 juillet 2025, aux environs de 23h45, au carrefour Cinquantenaire à Porto-Novo. L’incident a impliqué un camion en provenance de Cotonou, un mini-bus arrivant d’Akpro-Missérété, et une motocyclette transportant de l’essence frelatée.

D’après les premières informations recueillies par DBMEDIAS, la moto aurait brûlé un feu tricolore avant d’être violemment percutée par le camion. Sous la violence du choc, l’engin à deux roues a été projeté contre un mini-bus. L’impact a déclenché une explosion, provoquant un incendie qui a embrasé les trois véhicules.

Malgré la violence de la scène, aucun décès n’a été enregistré. Toutefois, les dégâts matériels sont lourds et les images de l’accident témoignent de l’intensité de l’incendie qui a suivi la collision.

Les autorités appellent une fois encore les usagers de la route à plus de responsabilité et de vigilance, notamment en ce qui concerne la circulation nocturne et le transport de produits inflammables.