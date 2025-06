Bénin: 26 cas d’accidents enregistrés en une journée

- Publicité-

Au Bénin, ce mardi 24 juin 2025, les secours ont enregistré 26 accidents sur l’ensemble du territoire national. Une augmentation préoccupante par rapport à la veille, laissant craindre une aggravation du phénomène routier dans le pays.

Les routes béninoises continuent de faire des victimes. Dans la journée du mardi 24 juin 2025, 26 cas d’accidents de la circulation ont été enregistrés sur l’ensemble du territoire national, selon les chiffres communiqués par Bip Radio.

Les secours ont également effectué, au total, 40 interventions ce jour-là, incluant des urgences médicales et d’autres situations diverses.

Ce bilan marque une progression notable par rapport à la journée précédente, lundi 23 juin, où 18 accidents avaient été recensés. Cette augmentation en l’espace de 24 heures interpelle sur les questions de sécurité routière et de vigilance des usagers.

Les causes précises des accidents survenus dans la journée ne sont pas encore détaillées, mais les autorités et les secours insistent régulièrement sur l’importance du respect du code de la route, de la prudence et de la bonne condition des véhicules pour limiter les drames.