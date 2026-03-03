Bénin : 20 millions de FCFA offerts pour capturer le cerveau du putsch raté du 7 décembre

Depuis le lundi 2 mars 2026, un avis de recherche promettant une « forte récompense » pour toute information sérieuse et vérifiable menant à l’arrestation des principaux auteurs du putsch avorté du 7 décembre 2025 inonde la presse béninoise et circule massivement sur les réseaux sociaux.

La publication, relayée sur les comptes officiels du Centre national d’investigations numériques (CNIN), présente des photographies des personnes recherchées et affiche un numéro destiné à recueillir les témoignages. Les autorités invitent les citoyens à transmettre tout renseignement utile en échange de la récompense annoncée.

Au total, neuf individus sont visés par ces avis. En tête de la liste figure le lieutenant‑colonel Pascal Tigri, identifié par les autorités comme le principal instigateur de la tentative de renversement. D’autres noms — dont ceux de Castro Sambieni et Ousmane Samary — apparaissent également sur la notice.

Le rappel de contexte est net : dans la matinée du 7 décembre 2025, un groupe de soldats mutins a tenté de s’emparer du pouvoir en attaquant la résidence présidentielle et en se rendant à la télévision nationale pour proclamer la suspension des institutions. L’opération a finalement été repoussée par des unités loyalistes et des forces régionales mobilisées pour restaurer l’ordre.

Personnes recherchées et suites judiciaires

Parmi les personnes déjà mises en cause dans cette affaire figurent une trentaine de militaires et plusieurs civils placés en détention provisoire, selon les bilans communiqués par les enquêteurs. Des personnalités ayant occupé des fonctions ministérielles ont également été entendues ou incarcérées dans le cadre des procédures en cours.

Les avis de recherche publiés par le CNIN contiennent des éléments visuels destinés à faciliter l’identification des suspects et indiquent un point de contact téléphonique pour transmettre les informations. Les autorités insistent sur la nécessité d’apporter des renseignements vérifiables afin que ceux‑ci puissent être exploités par les services d’enquête.

Déployé pour centraliser les signalements et analyser les traces numériques, le CNIN occupe une place clé dans le suivi de ces éléments numériques, après avoir déjà utilisé ses canaux officiels par le passé pour alerter la population sur des arnaques et de fausses informations en ligne.

Les investigations judiciaires et policières se poursuivent, tandis que les forces de sécurité maintiennent une vigilance renforcée sur plusieurs sites et points sensibles identifiés depuis la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025.