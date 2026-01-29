Bénabar confond Carla Bruni avec « Chewbacca » et risque de la mettre en colère

Bénabar a provoqué un moment de gêne et d’hilarité jeudi 29 janvier sur le plateau de Télématin en confondant la silhouette présentée dans le jeu de devinettes avec celle de Chewbacca, alors qu’il s’agissait en réalité de Carla Bruni. Invité pour promouvoir son nouvel album, Le soleil des absents, dont la sortie était prévue le 30 janvier 2026, le chanteur a vu la séquence devenir virale pour sa maladresse et la réaction spontanée des participants.

Présent sur le plateau pour la promotion de son disque, Bénabar a accepté de participer à l’épreuve de « l’Académie des 9 » animée par Adrien Rohard, jeu consistant à deviner une personnalité dissimulée derrière une silhouette. Convaincu de sa réponse, il a donné la réplique « Chewbacca » pour la troisième forme proposée, déclenchant des rires et une gêne perceptible parmi les personnes présentes.

La personnalité désignée était pourtant Carla Bruni, ex-Première dame et artiste avec laquelle Bénabar a déjà collaboré. La confusion a suscité des réactions sur le plateau et conduit le chanteur à plaisanter sur les conséquences possibles de son erreur, évoquant sur le ton de l’humour des sanctions imaginaires.

Réactions et mise au point de Bénabar

Après l’erreur, Bénabar a déclaré, visiblement surpris : « Oh non je suis fâché avec Carla ! Je vais avoir un redressement fiscal, une interdiction de territoire… », propos qui ont amplifié le caractère comique de la scène. L’animateur Damien Thévenot a rapidement relativisé la méprise en reconnaissant que la forme présentée pouvait prêter à confusion.

De retour sur sa relation professionnelle avec Carla Bruni, dont le portrait avait été affiché, le chanteur a précisé qu’ils avaient eu l’occasion de collaborer : « On a fait un duo dans un de mes albums, c’est une camarade Carla, indépendamment de sa vie privée », a-t-il dit en employant son nom de naissance, Bruno Nicolini, pour revenir sur cette proximité artistique.

Il a également souligné l’admiration qu’il porte à la musicienne : « Elle a beaucoup de talent et puis c’est une artiste qui fait des choix d’artistes qu’on ne comprend pas forcément, comme tous les choix d’artistes », a ajouté Bénabar, mettant en avant la dimension artistique des décisions de carrière.

Outre cet épisode sur Télématin, Bénabar a accordé une interview au site Gala.fr au cours de la même journée. Interrogé sur son rapport à la scène et au public, il a déclaré : « Ce n’est pas un détail de jamais être blasé. Moi, j’ai la chance de ne pas être blasé, mais j’y travaille, parce que ça peut pendre au nez ». Il a ajouté sur la relation à l’auditeur : « Le public, je l’entends par une personne. C’est la personne qui va écouter la chanson, qui va me faire déjà le bonheur de l’écouter ma chanson. Et cette personne-là, moi, je pense toujours à elle ».