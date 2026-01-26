Ben Malango transféré en Arabie Saoudite

Ben Malango, l’attaquant international congolais, retrouve les pelouses d’Arabie saoudite en signant officiellement à Al Zulfi SC, club de deuxième division. Libre depuis son départ du Qatar SC en juin 2025 et après plusieurs mois sans contrat, l’ancien buteur qatarien s’engage avec l’équipe qui évolue actuellement à la 14e place du championnat saoudien de deuxième division et portera le numéro 28.

La transaction, annoncée comme officielle par le club saoudien, marque le retour de Malango dans le football arabe après son passage au Qatar SC. Dès l’annonce de son arrivée à Al Zulfi SC, le recrutement suscite l’attention en raison de l’expérience du joueur et de son profil offensif, acquis lors de ses saisons précédentes au Qatar.

Libre de tout engagement depuis juin 2025, Ben Malango rejoint ainsi un effectif en quête de renforts offensifs. Le club n’a pour l’heure pas communiqué la durée du contrat liant l’attaquant congolais à Al Zulfi SC.

Parcours récent et rôle attendu au sein d’Al Zulfi SC

Avant de revenir en Arabie saoudite, Ben Malango a évolué au Qatar SC où il a disputé 62 matches et inscrit 17 buts. Ces chiffres, mis en avant dans les communiqués relatifs à sa signature, sont présentés comme le bilan le plus immédiat de son efficacité sur le front de l’attaque et de sa régularité en club.

Al Zulfi SC, actuellement classé 14e du championnat de deuxième division saoudienne, accueille donc un joueur au profil d’attaquant confirmé. Le club a officialisé le choix du numéro 28 pour le natif de la République démocratique du Congo, numéro qui symbolisera son nouveau départ dans le championnat local.

Le club n’a pas rendu public le détail financier ni la durée de l’engagement signé avec Ben Malango. Les informations disponibles se limitent à l’annonce officielle de l’arrivée de l’international congolais, à son statut de joueur libre depuis juin 2025 et aux statistiques accumulées lors de son passage au Qatar SC.

La signature intervient après plusieurs mois pendant lesquels le joueur était sans club. Son engagement à Al Zulfi SC intervient donc comme une reprise d’activité dans une ligue qu’il connaît pour y avoir déjà évolué, et s’inscrit dans le cadre des renforts apportés par la formation saoudienne pour la suite de la saison.

Dans ses différents communiqués, le club et les médias sportifs ont mis en avant l’expérience et l’efficacité offensive de Ben Malango comme éléments susceptibles d’intégrer rapidement le groupe et d’apporter des solutions sur le plan offensif. Le joueur portera le maillot numéro 28 pour ses débuts sous les couleurs d’Al Zulfi SC.