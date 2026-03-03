Belgique : le parquet fédéral annonce des arrestations dans une enquête sur des soupçons de crimes contre l’humanité au Cameroun

Le 3 mars 2026, le parquet fédéral de Belgique a fait savoir que quatre personnes avaient été appréhendées dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

Trois des individus arrêtés ont été placés en détention provisoire, indique le communiqué diffusé par les autorités judiciaires. Les investigations visent les Forces de défense de l’Ambazonie (ADF), un groupe armé qui prône la sécession d’une partie anglophone située à l’ouest du Cameroun, précise le parquet.

Cette procédure a été conduite en lien avec des partenaires étrangers, la Norvège et les États‑Unis figurant parmi les pays impliqués dans la coopération judiciaire, selon la même source.

Le parquet ajoute que plusieurs responsables de ce mouvement seraient établis en Belgique, ce qui confère au dossier une portée transnationale et explique l’engagement d’enquêtes coordonnées à l’étranger.