Beatrice Rosen interpelle Julian Bugier sur l’absence de questions sur les agressions en maternelles

Julian Bugier, présentateur du journal de 13h de France 2, est au centre d’une polémique relayée massivement sur les réseaux sociaux après l’intervention d’Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, dans le JT du vendredi 20 mars 2026. Un tweet du compte Destination Télé reproche au journaliste de ne pas avoir interrogé le candidat sur des affaires d’agressions sexuelles d’enfants signalées dans des maternelles parisiennes, alors même que le sujet est largement relayé par les médias.

Le message de Destination Télé souligne en outre que Emmanuel Grégoire siège comme membre titulaire au conseil d’administration de France Télévisions, et suggère que ce statut pourrait expliquer, selon l’auteur du tweet, un traitement journalistique jugé indulgent. La publication met en avant une capture d’écran attestant de la présence du député socialiste au sein de cette instance, information confirmée par des traces publiques de sa nomination au conseil.

La controverse prend une autre dimension avec la diffusion d’un second élément publié début février : un post sur X de l’élu Charles Alloncle, daté du 5 février 2026, indiquant qu’Emmanuel Grégoire s’est rendu en mars dernier au conseil d’administration de France Télévisions, y a voté pour l’attribution pleine et entière d’une prime de performance d’environ 80 000 euros à la PDG Delphine Ernotte, puis aurait quitté la réunion. Ces éléments sont repris par les internautes pour interroger l’indépendance de la couverture médiatique de la campagne municipale parisienne.

Réactions et portée médiatique

En réaction aux accusations circulant sur les réseaux sociaux, l’actrice Beatrice Rosen a pris position publiquement contre Julian Bugier. Sur X, elle a écrit : « C’est une honte Julian Bugier. Comment pouvez-vous vous regarder dans une glace après ça ? Il est beau le service public », une prise de parole directe et sans détour qui a été largement partagée.

Le cœur de la critique porte sur l’absence, selon les auteurs de la polémique, d’une question sur les agressions sexuelles d’enfants lors de l’interview de M. Grégoire, alors que ces faits concernent directement la gestion municipale à Paris. Destination Télé et d’autres comptes évoquent un possible conflit d’intérêts en raison de la double position de l’élu comme candidat et membre du conseil d’administration de la chaîne publique.

France Télévisions consacre une couverture importante à la campagne des municipales à Paris, rappelant l’enjeu médiatique de l’élection dont Emmanuel Grégoire est annoncé qualifié pour le second tour. À ce stade, ni Julian Bugier ni la direction de France Télévisions n’ont publié de réponse officielle aux accusations et aux commentaires publiés sur X.