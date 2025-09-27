Bayern Munich: Harry Kane détrône Ronaldo et Haaland

En signant son 100e but avec le Bayern en seulement 104 matches, Harry Kane devance Cristiano Ronaldo et Erling Haaland, établissant un nouveau record de précocité dans les grands championnats européens.

Auteur d’un doublé lors du large succès du Bayern Munich face au Werder Brême (4-0), vendredi soir, Harry Kane est entré un peu plus dans l’histoire. L’attaquant anglais a inscrit son 100e but sous les couleurs bavaroises, atteignant ce cap en seulement 104 rencontres toutes compétitions confondues.

Un record de précocité qui lui permet de devancer Cristiano Ronaldo et Erling Haaland, lesquels avaient eu besoin de 105 matches pour atteindre la barre symbolique des 100 buts avec le Real Madrid pour le Portugais (en 2011) et Manchester City pour le Norvégien (en 2024).

Arrivé à Munich à l’été 2023 en provenance de Tottenham, Kane, 32 ans, continue d’enchaîner les performances majuscules et confirme sa place parmi les buteurs les plus prolifiques du football européen.