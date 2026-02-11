Bayern élimine le RB Leipzig et rejoint les demi‑finales de la Coupe d’Allemagne

Le Bayern Munich a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne en s’imposant 2-0 face au RB Leipzig, dimanche soir à l’Allianz Arena. Les Bavarois ont su transformer leur domination en résultat, décrochant ainsi une place parmi les quatre dernières équipes de la compétition.

La première période, très accrochée, n’a pas permis aux spectateurs d’assister à un but valable : Leipzig avait cru ouvrir la marque dès la 6e minute, mais l’action a finalement été annulée après consultation du VAR. Les deux formations ont eu des opportunités sans parvenir à concrétiser avant la pause.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match a basculé en faveur des locaux. Par une faute dans la surface, le Bayern a obtenu un penalty que Harry Kane a transformé à la 64e minute, récompensant la pression exercée par son équipe.

Les temps forts en seconde période

Trois minutes après l’ouverture du score, Luis Díaz a enfoncé le clou en reprenant un service précis de Michael Olise (67e), offrant ainsi un avantage décisif aux Munichois. À partir de ce moment, les visiteurs ont paru assommés et le club bavarois a géré la fin de match sans trop de frayeurs.

Solide à l’arrière et efficace devant, la formation de l’Allianz Arena a maîtrisé les dernières minutes pour préserver son clean sheet. Ce succès représente par ailleurs la troisième victoire consécutive du Bayern contre Leipzig cette saison, un signe supplémentaire de leur supériorité dans ces confrontations.

Avec cette qualification, le Bayern poursuit son objectif d’ajouter un nouveau trophée national à son palmarès et s’avance désormais vers les prochains enjeux de la Coupe, où la route vers le sacre se poursuit.