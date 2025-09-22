PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l’entrainement

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l'entrainement
L'attaquant du Barça, Marcus Rashford
L'attaquant du Barça, Marcus Rashford@Daily Post
-Publicité-
. .

Auteur d’une passe décisive lors de la victoire du Barça face à Getafe (3-0) en Liga la semaine dernière, Marcus Rashford a été sanctionné par son entraineur Hansi Flick pour avoir accusé un retard de deux minutes à l’entrainement d’avant-match.

Marcus Rashford a payé cher un écart de discipline. L’attaquant anglais, prêté cette saison par Manchester United, n’a pas été retenu dans le onze de départ du FC Barcelone lors de la victoire face à Getafe.

Selon The Times, Rashford est arrivé avec deux minutes de retard à une séance d’entraînement d’avant-match, ce qui a conduit Hansi Flick à l’écarter. Une décision prise quelques jours seulement après que l’international anglais avait inscrit ses premiers buts sous les couleurs catalanes en Ligue des champions, sur la pelouse de Newcastle.

À la place, l’entraîneur blaugrana a titularisé Ferran Torres, auteur d’un doublé en première période. Rashford est finalement entré en jeu après la pause, offrant une passe décisive à Dani Olmo pour le troisième but (3-0).

Flick avait déjà sanctionné Raphinha la semaine précédente pour un retard similaire. Un message clair : la discipline reste non négociable au Barça version Flick.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

Europe

Ballon d’Or 2025: suivez la cérémonie en direct ici

Europe

Ballon d’Or 2025: Pedri privilégie la Ligue des champions au trophée individuel

Europe

Ballon d’Or 2025: Serhou Guirassy 21è, Bellingham 23è, le classement du 30è au 21è

Europe

Ballon d’Or 2025: les critères dévoilés, Dembélé et Yamal favoris

Bénin

Coupe CAF: tous les résultats de la phase aller du 1er tour préliminaire

Europe

Ligue 1: le groupe du PSG pour le choc contre l’OM

Europe

Ballon d’Or 2025: les joueurs du PSG n’assisteront pas à la cérémonie

Monde

Al Nassr: Cristiano Ronaldo vole au secours de João Félix

Europe

Ligue des champions: Rashford égale un record de Messi

VOIR TOUS LES FLASHS