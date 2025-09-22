Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l’entrainement

Auteur d’une passe décisive lors de la victoire du Barça face à Getafe (3-0) en Liga la semaine dernière, Marcus Rashford a été sanctionné par son entraineur Hansi Flick pour avoir accusé un retard de deux minutes à l’entrainement d’avant-match.

Marcus Rashford a payé cher un écart de discipline. L’attaquant anglais, prêté cette saison par Manchester United, n’a pas été retenu dans le onze de départ du FC Barcelone lors de la victoire face à Getafe.

Selon The Times, Rashford est arrivé avec deux minutes de retard à une séance d’entraînement d’avant-match, ce qui a conduit Hansi Flick à l’écarter. Une décision prise quelques jours seulement après que l’international anglais avait inscrit ses premiers buts sous les couleurs catalanes en Ligue des champions, sur la pelouse de Newcastle.

À la place, l’entraîneur blaugrana a titularisé Ferran Torres, auteur d’un doublé en première période. Rashford est finalement entré en jeu après la pause, offrant une passe décisive à Dani Olmo pour le troisième but (3-0).

Flick avait déjà sanctionné Raphinha la semaine précédente pour un retard similaire. Un message clair : la discipline reste non négociable au Barça version Flick.