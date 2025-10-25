Barça: Raphinha forfait pour le Clasico face au Real Madrid

Touché aux ischio-jambiers, Raphinha ne sera pas du déplacement au Bernabéu dimanche. Revenu à l’entraînement cette semaine, l’ailier brésilien a rechuté à la veille du Clasico, un coup dur pour le Barça avant le choc face au leader madrilène.

Le FC Barcelone devra se passer de Raphinha pour le premier Clasico de la saison, prévu ce dimanche face au Real Madrid. Selon les informations d’ESPN, l’ailier brésilien a connu un contretemps dans sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers. Absent depuis le 25 septembre, lors de la victoire du Barça sur la pelouse du Real Oviedo, le joueur de 28 ans avait pourtant repris l’entraînement collectif cette semaine et semblait en mesure de figurer sur le banc au Santiago-Bernabéu.

Mais une gêne ressentie vendredi lors de la dernière séance a poussé le staff médical à renoncer. Raphinha devra donc patienter encore quelques semaines avant de retrouver la compétition. Le Real Madrid, leader de Liga, aborde ce choc avec deux points d’avance sur les Catalans. La saison passée, le Barça avait pris le dessus à quatre reprises face à son éternel rival.

