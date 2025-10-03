Barça: Lamine Yamal forfait pour 2 à 3 semaines

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Barça a donné des nouvelles de Lamine Yamal, qui souffre de douleur au pubis. Et le club catalan a annoncé que son joueur sera éloigné des terrains pour deux à trois semaines.

La défaite du Barça face au PSG (1-2) en Ligiue des champions en milieu de semaine n’a pas seulement fait coûter des points aux Catalans dans le classement général. Le club espagnol perd également son milieu offensif, Lamine Yamal. De retour d’une douleur au pubis il y a quelques semaines, le joueur de 18 ans a rechuté. La mauvaise nouvelle a été annoncée par l’écurie ibérique ce vendredi dans un communiqué officiel.

« La douleur pubienne qui gênait le joueur Lamine Yamal est réapparue après le match contre le PSG. Il manquera le match contre Séville et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines », peut-on lire dans le communiqué publié par les Blaugrana. Lamine Yamal va donc manquer le match de la 8è journée de Liga mais également les rencontres de la trêve internationale d’octobre avec la Roja.

