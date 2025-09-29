Barça – Athletic Bilbao, Real Madrid – Atlético, les affiches de la Supercoupe d’Espagne

Les affiches de la Supercoupe d’Espagne sont tombées. La compétition aura lieu en janvier prochain en Arabie Saoudite.

La Fédération espagnole de football a dévoilé les affiches du Final Four de la Supercoupe d’Espagne de cette saison. Le tournoi aura lieu à Riyad en Arabie Saoudite, du 7 au 11 janvier 2026. Vainqueur de la précédente édition, le Batça affrontera l’Athletic Bilbao tandis que le Real Madrid retrouvera l’Atlético pour un nouveau derby madrilène. Les deux équipes qualifiées se disputeront la finale.

« Pour la deuxième année consécutive et la troisième fois dans l’histoire du tournoi, la Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, surnommé Al Jawhara, accueillera les trois matchs de la compétition du mercredi 7 au dimanche 11 janvier prochains. Le FC Barcelone et l’Athletic Club, d’une part, et l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, d’autre part, s’affronteront en demi-finale, en quête des deux places qualificatives pour la finale du premier trophée majeur de l’année dans le football mondial. L’ordre des demi-finales sera déterminé par tirage au sort, et les trois matchs du tournoi débuteront à 20h00, heure espagnole (22h00, heure locale) », a indiqué la Fédération espagnole dans un communiqué.

