Banque mondiale au Bénin: Karine Bachongy prend officiellement ses fonctions

La Banque mondiale a procédé à une passation de pouvoir importante au Bénin avec la prise de fonctions de Madame Karine Bachongy à la tête de sa représentation dans le pays.

La cérémonie s’est tenue récemment, marquant ainsi le début de son mandat en tant que nouvelle représentante résidente de l’institution multilatérale.

Dans ses premières déclarations, Karine Bachongy a exprimé sa détermination à renforcer le partenariat stratégique entre la Banque mondiale et le Bénin, notamment dans les domaines du développement économique, de la réduction de la pauvreté, de l’éducation, de la santé et de l’infrastructure.

Elle a souligné l’importance d’une collaboration fondée sur la confiance, l’efficacité et des résultats mesurables en faveur de la population béninoise.

L’événement a rassemblé des autorités gouvernementales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs de la société civile. Les échanges ont porté sur les priorités de coopération pour les prochaines années, dans un contexte de défis socio-économiques qui appelle à des interventions ciblées et à une coordination étroite avec les autorités béninoises.

Karine Bachongy succède ainsi à son prédécesseur à la tête de la mission de la Banque mondiale au Bénin, avec pour mission de consolider les acquis, optimiser l’impact des projets en cours et identifier de nouvelles opportunités d’appui alignées sur les objectifs de développement du pays.

La nouvelle représentante résidente a réaffirmé l’engagement de la Banque mondiale à accompagner le Bénin dans la réalisation de ses ambitions, en particulier celles qui visent à stimuler la croissance inclusive, renforcer la résilience économique et améliorer les conditions de vie des populations.