Ballon d’Or 2025: suivez la cérémonie en direct ici

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 aura lieu ce lundi 22 septembre 2025, à partir de 20 heures (GMT+1) au Théâtre du Châtelet à Paris. Suivez ici la cérémonie en direct.

Le Théâtre du Châtelet à Paris accueillera ce lundi 22 septembre la cérémonie du Ballon d’Or 2025. L’événement, organisé par France Football, sacrera le successeur de Rodri, lauréat en 2024 devant Vinicius Junior.

Cette année, la course semble plus ouverte que jamais. Ousmane Dembélé, auteur d’une grande saison avec le Paris Saint-Germain, et le prodige espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, apparaissent comme les grands favoris. Mais d’autres prétendants pourraient bien déjouer les pronostics.

Récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial, le Ballon d’Or s’appuie sur trois critères : performances individuelles et décisives, palmarès collectif et attitude sur et en dehors du terrain. Verdict ce soir à Paris, à partir de 20 heures (GMT+1). Un évèbement à suivre en direct sur Bénin Web TV.