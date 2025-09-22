PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: seulement deux joueurs africains dans le top 10

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
le trophée du Ballon d'Or
Le trophée du Ballon d'Or @AFP
. .

Seuls deux joueurs africains figurent dans le top 10 des nominés au Ballon d’Or de cette année.

Le football africain sera représenté cette année par deux de ses plus grandes figures dans le classement final du Ballon d’Or. Le Marocain Achraf Hakimi et l’Égyptien Mohamed Salah sont les seuls joueurs du continent à figurer dans le top 10 dévoilé lundi soir à Paris par France Football.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, Hakimi a remporté à la fois la Ligue 1 et la Ligue des champions. Salah, de son côté, a guidé Liverpool vers le titre de Premier League tout en terminant meilleur buteur du championnat anglais.

Le reste du top 10 réunit Ousmane Dembélé, Raphinha, Vitinha, Cole Palmer, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

