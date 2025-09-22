PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: Pedri privilégie la Ligue des champions au trophée individuel

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
gettyimages-2190982457-612x612
Le milieu de terrain du Barça, Pedri@getty images
. .

Avant la cérémonie du Ballon d’Or 2025 à Paris ce soir, le milieu de terrain de Barcelone a choisi la Ligue des champions de l’UEFA plutôt que le prix individuel le plus prestigieux.

À quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, ce lundi soir à Paris, Pedri a affiché ses priorités. Le milieu de terrain du FC Barcelone, classé 11è au tableau général du prestigieux trophée, a affirmé qu’il donnerait la Ligue des champions à son club avant toute récompense individuelle.

« Le Ballon d’Or ? Je préférerais gagner la Ligue des champions avec le Barça », a confié l’international espagnol, cité par TouchlineX. « Je n’ai jamais accordé d’importance aux distinctions personnelles. Ce qui compte, c’est que l’équipe gagne et que les supporters soient fiers. »

Le laureat du Ballon d’Or 2025 sera connu ce soir. Pour cette édition, la concurrence est très relevée : Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vitinha ou encore Raphinha sont les favoris pour le Graal.

