PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Ballon d'Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha
L'ailier du Barça, Raphinha
L'ailier du Barça, Raphinha@maxifoot
-Publicité-
. .

Dans un post sur les réseaux sociaux, Neymar a fustigé le classement général du Ballon d’Or 2025, avec Raphinha qui a hérité de la 5è place.

Et le vainqueur du Ballon d’Or 2025 est Ousmane Dembélé. Grand favori pour la prestigieuse récompense individuelle, l’attaquant français a décroché le Graal devant notamment Lamine Yamal, qui se consolera avec le trophée Kopa du meilleur jeune joueur de l’année.

Mais déjà, le classement général du Ballon d’Or fait parler sur la planète. Au banc des contestataires, on retrouve un certain Neymar. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien a fustigé la 5è place attribuée à Raphinha, pourtant grand artisan du doublé Liga-Coupe réalisé par le Barça la saison dernière. « Raphinha 5eme, c’est une blague», a-t-il commenté.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Monde

Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Europe

Ballon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025, Aitana Bonmati s’offe le Ballon d’Or féminin

Europe

Ballon d’Or 2025: Iniesta refuse de trancher entre Dembélé et Yamal

Europe

Ballon d’Or 2025: seulement deux joueurs africains dans le top 10

Europe

Ballon d’Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l’année, Donnarumma meileur gardien de but

Europe

Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

Europe

Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l’entrainement

VOIR TOUS LES FLASHS