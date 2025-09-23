Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Dans un post sur les réseaux sociaux, Neymar a fustigé le classement général du Ballon d’Or 2025, avec Raphinha qui a hérité de la 5è place.

Et le vainqueur du Ballon d’Or 2025 est Ousmane Dembélé. Grand favori pour la prestigieuse récompense individuelle, l’attaquant français a décroché le Graal devant notamment Lamine Yamal, qui se consolera avec le trophée Kopa du meilleur jeune joueur de l’année.

Mais déjà, le classement général du Ballon d’Or fait parler sur la planète. Au banc des contestataires, on retrouve un certain Neymar. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien a fustigé la 5è place attribuée à Raphinha, pourtant grand artisan du doublé Liga-Coupe réalisé par le Barça la saison dernière. « Raphinha 5eme, c’est une blague», a-t-il commenté.



