Ballon d’Or 2025: Michael Owen a fait son choix

L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid, Michael Owen, a affiché une préférence claire pour Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d’Or 2025.

Interrogé par Sportskeeda, le Ballon d’Or 2001 estime que l’international français a été « le meilleur joueur de l’année », devant le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal et l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

« Yamal a toutes ses chances, c’est un joueur incroyablement talentueux. Mais j’ai trouvé le PSG tout simplement brillant la saison passée, et Dembélé serait probablement mon choix », a-t-il confié. « Salah mérite aussi une mention honorable, comme chaque année. Mais avec la saison exceptionnelle du PSG, je voterais pour Dembélé», a-t-il ajouté.

Auteur de 35 buts et 16 passes décisives, Ousmane Dembélé a été l’un des artisans majeurs du quadruplé historique du Paris Saint-Germain en 2024-2025 : Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France et Supercoupe de l’UEFA.