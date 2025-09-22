Ballon d’Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l’année, Donnarumma meileur gardien de but

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Luis Enrique a été élu meilleur entraineur de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025 qui se déroule à Paris. Gianluigi Donnarumma est élu gardien de but de l’année.

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se déroule à Paris en France. Après le sacre notamment de Lamine Yamal, élu meilleur jeune joueur de l’année, c’est au tour de Luis Enrique d’être récompensé. Le technicien espagnol a remporté le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de l’année. Un titre qui récompense son énorme travail à la tête du PSG, qui a décroché la saison dernière sa première Ligue des champions.

« C’est le moment de remercier beaucoup de gens en premier lieu ma famille. Après, je voudrais remercier tous les gens du PSG et les joueurs de l’équipe parce qu’ils ont fait une saison incroyable. Je vais remercier deux personnes très importantes : Nasser Al-Khelaïfi, toujours attentif à l’équipe, et surtout monsieur Luis Campos. Je me rappelle du premier rendez-vous chez moi, on a connecté dès les premières minutes, ç’a été sensationnel pour moi. Et après ça, une petite réflexion : tous les joueurs qui sont là, c’est joli de recevoir un trophée individuel, mais je pense que la chose la plus importante, c’est avoir la reconnaissance de vos supporters et des gens qui aiment le foot », a réagi l’Espagnol.

Le trophée Yachine du gardien de but de l’année est allé à Gianluigi Donnarumma. Impressionnant dans ses cages, le portier italien a réalisé une saison 2024-2025 parfaite sous les couleurs du PSG. C’est la deuxième fois de sa carrière que le nouveau gardien de Manchester City remporte cette distinction, après 2021.

« Je suis honoré de recevoir ce prix. Je suis très heureux de ma performance dans la saison écoulée. Nous avons obtenu des résultats incroyables. Merci à toute l’équipe, à tous mes anciens coéquipiers, c’est aussi grâce à eux que je suis là ce soir. Aujourd’hui, je suis concentré sur ma nouvelle aventure. Je remercie Manchester City, nous avons énormément d’objectifs à atteindre. J’espère être aussi performant qu’avec mon ancien club», a-t-il réagi après son sacre.

https://twitter.com/ballondor/status/1970211943396057430