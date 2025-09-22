PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Ballon d’Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l’année, Donnarumma meileur gardien de but

Football
Par Romaric Déguénon
2 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Ballon d'Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l'année, Donnarumma meileur gardien de but
Luis Enrique, entraineur du PSG
Luis Enrique, entraineur du PSG @AFP
-Publicité-
. .

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Luis Enrique a été élu meilleur entraineur de l’année lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025 qui se déroule à Paris. Gianluigi Donnarumma est élu gardien de but de l’année.

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se déroule à Paris en France. Après le sacre notamment de Lamine Yamal, élu meilleur jeune joueur de l’année, c’est au tour de Luis Enrique d’être récompensé. Le technicien espagnol a remporté le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de l’année. Un titre qui récompense son énorme travail à la tête du PSG, qui a décroché la saison dernière sa première Ligue des champions.

« C’est le moment de remercier beaucoup de gens en premier lieu ma famille. Après, je voudrais remercier tous les gens du PSG et les joueurs de l’équipe parce qu’ils ont fait une saison incroyable. Je vais remercier deux personnes très importantes : Nasser Al-Khelaïfi, toujours attentif à l’équipe, et surtout monsieur Luis Campos. Je me rappelle du premier rendez-vous chez moi, on a connecté dès les premières minutes, ç’a été sensationnel pour moi. Et après ça, une petite réflexion : tous les joueurs qui sont là, c’est joli de recevoir un trophée individuel, mais je pense que la chose la plus importante, c’est avoir la reconnaissance de vos supporters et des gens qui aiment le foot », a réagi l’Espagnol.

Le trophée Yachine du gardien de but de l’année est allé à Gianluigi Donnarumma. Impressionnant dans ses cages, le portier italien a réalisé une saison 2024-2025 parfaite sous les couleurs du PSG. C’est la deuxième fois de sa carrière que le nouveau gardien de Manchester City remporte cette distinction, après 2021.

« Je suis honoré de recevoir ce prix. Je suis très heureux de ma performance dans la saison écoulée. Nous avons obtenu des résultats incroyables. Merci à toute l’équipe, à tous mes anciens coéquipiers, c’est aussi grâce à eux que je suis là ce soir. Aujourd’hui, je suis concentré sur ma nouvelle aventure. Je remercie Manchester City, nous avons énormément d’objectifs à atteindre. J’espère être aussi performant qu’avec mon ancien club», a-t-il réagi après son sacre.

https://twitter.com/ballondor/status/1970211943396057430
-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

Europe

Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l’entrainement

Europe

Ballon d’Or 2025: suivez la cérémonie en direct ici

Europe

Ballon d’Or 2025: Pedri privilégie la Ligue des champions au trophée individuel

Europe

Ballon d’Or 2025: Serhou Guirassy 21è, Bellingham 23è, le classement du 30è au 21è

Europe

Ballon d’Or 2025: les critères dévoilés, Dembélé et Yamal favoris

Bénin

Coupe CAF: tous les résultats de la phase aller du 1er tour préliminaire

Europe

Ligue 1: le groupe du PSG pour le choc contre l’OM

Europe

Ballon d’Or 2025: les joueurs du PSG n’assisteront pas à la cérémonie

Monde

Al Nassr: Cristiano Ronaldo vole au secours de João Félix

VOIR TOUS LES FLASHS