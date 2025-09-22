PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: les joueurs du PSG n’assisteront pas à la cérémonie

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
le trophée du Ballon d'Or
Le trophée du Ballon d'Or @AFP
Le Paris Saint-Germain sera privé de plusieurs représentants à la cérémonie du Ballon d’Or 2025, ce lundi soir, en raison du Classique reprogrammé contre l’OM au Vélodrome.

Le Paris Saint-Germain devra composer avec un calendrier peu favorable. Reprogrammé à lundi soir en raison des fortes intempéries annoncées dans le sud de la France, le Classique face à l’Olympique de Marseille se jouera au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or, organisée au Théâtre du Châtelet à Paris.

Un véritable casse-tête pour le club de la capitale, qui compte pas moins de dix joueurs parmi les nommés, faisant du PSG l’équipe la plus représentée cette année. Ousmane Dembélé, considéré comme l’un des grands favoris au prestigieux trophée, pourrait ainsi manquer l’événement, tout comme la majorité de ses coéquipiers.

Seule exception possible : Dembélé, actuellement blessé, tout comme Désiré Doué, pourrait assister à la cérémonie, étant indisponible pour la rencontre au Vélodrome.

