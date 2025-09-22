PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: les critères dévoilés, Dembélé et Yamal favoris

Football
Par Romaric Déguénon
le trophée du Ballon d'Or
Le trophée du Ballon d'Or @AFP
À quelques heures de la cérémonie du Ballon d’Or, France Football, organisateur du trophée, a précisé les critères qui guideront l’attribution du prix cette année.

France Football, organisateur du Ballon d’Or, a énuméré les trois critères qui détermineront le vainqueur du prix de cette année. Selon Vincent Garcia, PDG de l’hebdomadaire, lui seul connaît l’identité du lauréat avant l’annonce officielle prévue lundi soir.

« Je suis le seul à connaître le nom du vainqueur avant la cérémonie », a-t-il confié avant de détailler les éléments déterminants :

Les performances individuelles, décisives et marquantes.

Les titres remportés au cours de la saison.

Le fair-play et l’attitude, sur comme en dehors du terrain.

Selon les tendances, l’édition 2025 devrait se jouer entre Ousmane Dembélé, brillant avec le Paris Saint-Germain, et la pépite espagnole Lamine Yamal, révélation du FC Barcelone.

Rodri, milieu de terrain de Manchester City et vainqueur sortant, avait devancé Vinicius Junior (Real Madrid) lors de l’édition 2024.

