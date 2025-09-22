PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Lamine Yamal
Lamine Yamal, attaquant du Barça@google
. .

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 se déroule au théâtre du Châtelet à Paris en France. En lice pour le sacre, Lamine Yamal vient de décrocher le trophée Kopa du meilleur joueur de l’année.

Le vainqueur du trophée Kopa de cette année est Lamine Yamal. L’attaquant du Barça a décroché la récompense ce lundi soir lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025 qui se déroule à Paris. Un trophée décerné au meilleur jeune joueur de l’année.

En lice avec un parterre de joueurs, le Catalan a notamment devancé Désiré Doué et son coéquipier Pau Cubarsi pour s’offrir le titre. C’est la deuxième fois dans sa carrière que le prodige espagnol remporte ce Graal après un premier titre en 2024.

« J’aimerais remercier France Football pour le prix, je suis très content d’être ici une nouvelle fois. J’aimerais remercier mon club, ma sélection nationale et ma famille. Je n’oublie pas mes coéquipiers comme Cubarsi et Raphinha. Je vais continuer à travailler», a réagi Yamal après son sacre.

A noter que chez les femmes, le trophée est revenu à Vicky Lopez. La joueuse du FC Barcelone a disputé 37 rencontres la saison passée pour un total de 11 buts et de deux passes décisives, toutes compétitions confondues.

