PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès
le trophée du Ballon d'Or
Le trophée du Ballon d'Or @AFP
-Publicité-
. .

Avec le sacre d’Ousmane Dembélé, la France rejoint l’Argentine en tête du palmarès des nations les plus titrées au Ballon d’Or (8 trophées chacune).

Le triomphe d’Ousmane Dembélé, sacré lundi soir au Théâtre du Châtelet devant Lamine Yamal (FC Barcelone), permet à la France d’égaler un record historique. Avec ce huitième Ballon d’Or, l’Hexagone rejoint l’Argentine en tête du classement des nations les plus titrées.

Jusqu’ici, l’Argentine dominait seule grâce aux huit trophées glanés par Lionel Messi. La France, elle, a vu six joueurs différents être récompensés au fil de son histoire, parmi lesquels Michel Platini, Zinédine Zidane, Karim Benzema… et désormais Ousmane Dembélé.

Derrière, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal occupent la troisième place avec sept Ballons d’Or chacun, devant l’Italie, le Brésil et l’Angleterre (cinq trophées).

Classement des nations les plus titrées :

  • Argentine – 8
  • France – 8
  • Allemagne – 7
  • Pays-Bas – 7
  • Portugal – 7 (dont cinq pour Cristiano Ronaldo)
  • Italie – 5
  • Brésil – 5
  • Angleterre – 5
-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ballon d’Or 2025: Neymar indigné par la 5è place de Raphinha

Monde

Ballon d’Or 2025: Lionel Messi savoure le sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé 7è, Salah 4è, le classement général

Europe

Ballon d’Or 2025: Kylian Mbappé réagit au sacre d’Ousmane Dembélé

Europe

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025, Aitana Bonmati s’offe le Ballon d’Or féminin

Europe

Ballon d’Or 2025: Iniesta refuse de trancher entre Dembélé et Yamal

Europe

Ballon d’Or 2025: seulement deux joueurs africains dans le top 10

Europe

Ballon d’Or 2025: Luis Enrique élu entraineur de l’année, Donnarumma meileur gardien de but

Europe

Ballon d’Or 2025: Lamine Yamal conserve le trophée Kopa 

Europe

Barça: Rashford sanctionné pour un retard de deux minutes à l’entrainement

VOIR TOUS LES FLASHS