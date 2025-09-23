Ballon d’Or 2025: la France rejoint l’Argentine au sommet du palmarès

Avec le sacre d’Ousmane Dembélé, la France rejoint l’Argentine en tête du palmarès des nations les plus titrées au Ballon d’Or (8 trophées chacune).

Le triomphe d’Ousmane Dembélé, sacré lundi soir au Théâtre du Châtelet devant Lamine Yamal (FC Barcelone), permet à la France d’égaler un record historique. Avec ce huitième Ballon d’Or, l’Hexagone rejoint l’Argentine en tête du classement des nations les plus titrées.

Jusqu’ici, l’Argentine dominait seule grâce aux huit trophées glanés par Lionel Messi. La France, elle, a vu six joueurs différents être récompensés au fil de son histoire, parmi lesquels Michel Platini, Zinédine Zidane, Karim Benzema… et désormais Ousmane Dembélé.

Derrière, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal occupent la troisième place avec sept Ballons d’Or chacun, devant l’Italie, le Brésil et l’Angleterre (cinq trophées).

Classement des nations les plus titrées :

Argentine – 8

France – 8

Allemagne – 7

Pays-Bas – 7

Portugal – 7 (dont cinq pour Cristiano Ronaldo)

Italie – 5

Brésil – 5

Angleterre – 5