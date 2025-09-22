PAR PAYS
Ballon d’Or 2025: Iniesta refuse de trancher entre Dembélé et Yamal

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Dembélé et Yamal
Dembélé et Yamal@youtube
Andrés Iniesta a refusé de désigner un favori entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, tous deux en lice pour le Ballon d’Or 2025.

Ancienne gloire du Barça, Andrés Iniesta a livré son point de vue sur la course au Ballon d’Or 2025. Interrogée par El Chiringuito TV sur les chances d’Ousmane Dembélé (PSG) et de Lamine Yamal (Barcelone), la légende du Barça est restée évasive.

« Je ne sais pas qui va gagner. Mais celui qui l’emportera le méritera. Lamine, Ousmane ? Qui est le meilleur joueur du monde ? Il y en a beaucoup», a-t-il déclaré. Les deux joueurs figurent parmi les grands favoris après une saison particulièrement aboutie avec leurs clubs respectifs.

