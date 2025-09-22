Ballon d’Or 2025: Serhou Guirassy 21è, Bellingham 23è, le classement du 30è au 21è

France Football a dévoilé les 6 derniers au classement du Ballon d’Or 2025. La cérémonie officielle aura lieu ce lundi soir à Paris.

Qui sera le laureat du Ballon d’Or 2025. La cérémonie de la prestigieuse récompense individuelle aura lieu ce lundi soir au théâtre du châtelet à Paris en France. En attendant de connaitre le successeur de Rodri, vainqueur de la précédente édition, France Football a déjà dévoilé une partie du classement général

Le classemnt du 30è au 16è

À la 30e place, on retrouve le premier Français du top 30, Michael Olise. Devant lui, deux joueurs de Liverpool : Florian Wirtz (29e) et Virgil van Dijk (28e). À la 27e place, on retrouve le bourreau du Real Madrid en quart de finale de la ligue des Champions, l’Anglais Declan Rice. Enfin, le 26e est Erling Haaland, qui enregistre son pire classement au Ballon d’Or.

Vice-champion d’Europe avec l’Inter, Denzel Dumfries est 25e. Premier Parisien du classement, Fabian Ruiz est 24e. Le Merengue Jude Bellingham est 23e. Homme de l’ombre des Reds, Alexis Mac Allister est 22e, derrière l’avant-centre du BVB, Serhou Guirassy (21e).

L’Argentin Lautaro Martinez est 20e, devant le Parisien, João Neves (19e). Meilleur joueur du dernier exercice de Serie A, Scott McTominay est 18e, derrière Robert Lewandowski. Le Polonais est 17e avec 42 buts inscrits à 37 ans. Enfin, c’est l’une des grosses informations de ce soir. Deuxième l’an dernier, Vinicius Junior n’est que 16e.