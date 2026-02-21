Balade en caleçon sous la neige: Nicolas Jackson est devenu complètement fou

Prêté par Chelsea au Bayern Munich, l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson fait le buzz sur les réseaux avec une vidéo insolite, tandis que son futur en Bavière semble déjà s’écrire en pointillés.

Scène pour le moins inattendue en Bavière. Prêté par Chelsea FC, Nicolas Jackson a fait réagir ses abonnés en publiant une story où on le voit déambuler dans la neige… simplement vêtu d’un caleçon. Une séquence insolite qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, contrastant avec le sérieux du sprint final en Bundesliga.

Nicolas Jackson est devenu complètement fou 😭 pic.twitter.com/yoAfpX3YXe February 20, 2026

À 24 ans, l’attaquant sénégalais, sacré champion d’Afrique en 2025, vit une saison contrastée sous le maillot munichois. Utilisé à 22 reprises toutes compétitions confondues, dont sept titularisations, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Des statistiques correctes, mais qui peinent encore à installer durablement l’ancien Blues dans la hiérarchie offensive du géant allemand.

En interne, la tendance serait déjà à une séparation à l’issue de l’exercice. Le Bayern n’aurait pas prévu de prolonger l’aventure au-delà du prêt, ouvrant la voie à un retour à Londres cet été. Reste que le dossier demeure suivi de près des deux côtés du Rhin. À Munich comme à Londres, on observe attentivement l’évolution du joueur, dont le potentiel continue de susciter l’intérêt malgré un rendement encore irrégulier. En attendant d’être fixé sur son avenir, Nicolas Jackson, lui, continue de faire parler de lui — sur et en dehors des terrains.



